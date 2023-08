Tedua ancora in testa alla hit parade

Tedua continua la sua corsa record in testa alla classifica dei dischi più venduti con La Divina Commedia, dopo essersi ripreso il primo posto la settimana scorsa, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Al secondo posto 10, il primo album ufficiale del producer multiplatino Drillionaire, al terzo Geolier con Il Coraggio dei Bambini - Atto II, entrambi guadagnano una posizione rispetto a sette giorni fa. Scivola dal secondo al quarto posto il rapper e produttore Travis Scott con Utopia, sulla scia del contestato concerto al Circo Massimo a Roma delle settimane scorse.

Seguono stabili i Pinguini Tattici Nucleari con Fake News, reduci da un'estate di successo negli stadi (quinti), Lazza con Sirio, il più longevo in top ten con le sue 72 settimane di permanenza (sesto), Marco Mengoni con Prisma, terzo capitolo della trilogia Materia (settimo).

Conquista due gradini il rapper milanese Artie 5ive con Aspettando la bella vita e si piazza in ottava posizione.

Chiudono la top ten Shiva con Santana Season (che rientra tra i primi dieci) e Blanco con Innamorato (era ottavo).

Tra i singoli, invariato il podio con Italodisco dei The Kolors in vetta e ormai incoronato tormentone dell'estate 2023.





