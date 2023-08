Mattarella,Costituzione nasce per espellere odio da rapporti

La nostra costituzione nasce "per superare, per espellere, l'odio, come misura dei rapporti umani.

Quell'odio che, la civiltà umana, ci chiede di sconfiggere nelle relazioni tra le persone; sanzionandone, severamente, i comportamenti, creando, così, le basi delle regole della nostra convivenza". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Meeting di Cl a Rimini.

"'Homo homini lupus', di Plauto, e il presunto 'stato di natura', di Thomas Hobbes, hanno, sempre, rappresentato ostacoli per la soluzione dei problemi dell'umanità", ha aggiunto.





