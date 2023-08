Kiev, 'in Crimea la vittoria è dietro l'angolo'

"L'importanza dell'operazione speciale" condotta ieri in Crimea "è prima di tutto di ricordare alla gente, gente che non si trova nemmeno sul territorio dell'Ucraina continentale ma in Crimea, che la vittoria è dietro l'angolo. E che anche la loro liberazione non è lontana": così il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyryl Budanov, al canale United News. "Nessuno lascerà lì" i residenti della Crimea, ha aggiunto. "E quando ci saranno, diciamo, alcuni attacchi sul territorio della Crimea, non finirà lì: ci sarà un'operazione di terra, ci sarà il ritorno dei nostri territori.

Presto tutti aspetteranno di tornare a casa".



