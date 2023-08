Usa,'sfacciata 'violazione' il tentato lancio di Pyongyang

La Casa Bianca ha "condannato fermamente" l'ultimo tentativo della Corea del Nord di lanciare un satellite spia nello spazio, ritenendolo "una sfacciata violazione" di molteplici risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ha quindi esortato, in una nota, tutti i Paesi a condannare il lancio e ha invitato Pyongyang a "venire al tavolo per negoziati seri". Ha aggiunto che gli Stati Uniti prenderanno "tutte le misure necessarie" per garantire la sicurezza dell'America e la difesa della Corea del Sud e del Giappone.



