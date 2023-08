Parigi, 'ragionevoli dubbi su incidente aereo Prigozhin'

- PARIGI, 24 AGO - Esistono "ragionevoli dubbi" sulle "condizioni" dell'incidente aereo in cui si è morto il leader del gruppo paramilitare Wagner, Yevgeny Prigozhin: lo ha detto il portavoce del governo francese, Olivier Véran, in un'intervista a France 2.

"In linea di principio, è una verità che può essere stabilita", ha aggiunto. Ieri il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva commentato che poche cose accadono in Russia senza che Putin vi abbia a che fare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA