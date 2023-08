La giustizia Usa contro SpaceX, discrimina sulle assunzioni

Il Dipartimento di Giustizia fa causa a SpaceX di Elon Musk per le sue pratiche di assunzione che discriminano i rifugiati e chi cerca asilo. Secondo le autorità, SpaceX fra il settembre 2018 e il maggio 2022 ha scoraggiato i rifugiati e coloro che cercavano asilo dal presentarsi per essere assunti, rifiutando le loro richieste e le loro assunzioni a causa del loro status di cittadinanza, in violazione dell'Immigration and Nationality Act. SpaceX avrebbe detto agli aspiranti che poteva assumere solo cittadini americani o residenti legali permanenti in seguito alle regole federali.



