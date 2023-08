La Borsa di Milano chiude la seduta in calo con il Ftse Mib, l'indice di riferimento, in ribasso dello 0,45% a 28.107 punti. Frenano le banche, ad eccezion di Finecobank che ha guadagnato lo 0,6%, uno dei pochi titoli che si è mantenuto in territorio positivo. Bene anche Eni (+0,57% e Italgas (+0,78%).

La peggiore è stata Iveco (-3,9%), Stm ha perso il 2,58%, giù Unicredit (-2,17%), Mps (-0,94%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA