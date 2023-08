Ancora in calo il prezzo del petrolio, Wti sotto 79 dollari

Quotazioni del petrolio ancora in calo, per il quarto giorno consecutivo, con le stime che indicano un possibile aumento dell'offerta, legato anche alle trattative tra Usa e Venezuela sulle sanzioni, a fronte di una domanda debole dei principali Paesi importatori.

I future sul Wti consegna ottobre sono scesi sotto la soglia dei 79 dollari al barile negli scambi sui mercati asiatici, toccando i 78,57 dollari in calo dello 0,4%. I future sul Brent a ottobre scendono dello 0,3% a 82,94 dollari al barile.



