Putin, 'i Paesi Brics sono contro il neocolonialismo'

I Paesi del Brics sono "contro l'egemonia" e "le politiche neocolonialiste". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo in videoconferenza al vertice del gruppo a Johannesburg. Putin ha anche ringraziato i Paesi dell'organizzazione per i loro tentativi di negoziare la pace in Ucraina. Lo riferisce l'agenzia Tass.

"Siamo contro ogni egemonia e la propaganda di alcuni Paesi su una loro esclusività e la loro nuova politica basata su questo postulato, una politica di continuazione del colonialismo e del neocolonialismo", ha affermato Putin.



