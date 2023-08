Governatore, drone ucraino su Belgorod, uccisi tre civili

Tre civili sono morti a causa di un attacco ucraino con un drone nella regione russa di Belgorod: lo scrive su Telegram questa mattina il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov.

Le vittime si trovavano nella zona di una clinica nel villaggio di Lavy, nel distretto di Valuyskiy, ha precisato Gladkov.

"Le forze armate ucraine hanno sganciato un ordigno esplosivo da un drone mentre le persone si trovavano in strada - ha scritto il governatore -. Due uomini sono morti sul posto per le ferite riportate. I medici hanno lottato fino all'ultimo per la vita di un'altra vittima, ma le sue ferite erano incompatibili con la vita".



