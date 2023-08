Dipendente Mar-a-Lago ritratta, Trump implicato

Un dipendente di Donald Trump incaricato del monitoraggio delle telecamere di sicurezza a Mar-a-Lago ha ritrattato la sua testimonianza al gran giurì e implicato l'ex presidente ed altri in ostruzione di giustizia.

Secondo i media americani, l'uomo - descritto nelle carte in tribunale come 'Trump Employee 4' - aveva inizialmente testimoniato di non essere al corrente di tentativi dell'ex presidente di cancellare i video di Mar-a-Lago. Dopo aver cambiato legale, però, ha ritrattato e descritto i presunti sforzi per cancellare le prove legate all'indagine sulle carte segrete a Mar-a-Lago, una di quelle per cui Trump è incriminato.





