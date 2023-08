Borsa: in Europa seduta positiva, Londra +0,6% la migliore

Le Borse europee, che avevano frenato a metà seduta e poi girato in calo si risollevano sul finale. Londra chiude in rialzo dello 0,68%, la migliore del Vecchio Continente, Parigi annulla i guadagni della giornata (+0,08%), Francoforte si ferma in rialzo dello 0,15% e Milano dello 0,2 per cento. Gli investitori digeriscono gli indici pmi dell'Eurozona e della Gran Bretagna dai quali è emersa, oltre alla consueta debolezza della manifattura, anche l'inattesa caduta dei servizi, con la previsione di un terzo trimestre negativo per il pil europeo e tedesco in particolare.



