Zelensky ad Atene incontra Von der Leyen e Vucic

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto un incontro, definito "produttivo", con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e uno con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, nel secondo giorno del vertice Ucraina-Balcani in corso da ieri ad Atene.

Con Zelensky "abbiamo discusso dei progressi dell'Ucraina nel percorso verso l'Ue e del nostro continuo sostegno di fronte all'aggressione della Russia. Continueremo a lavorare insieme per portare il grano ucraino sui mercati mondiali e per fornire assistenza economica", scrive la presidente della Commissione Ue su X. "Ho incontrato Ursula von der Leyen per ringraziarla per i suoi sforzi per normalizzare l'export e il transito dei prodotti agricoli ucraini. E' importante ripristinarli per il 15 settembre", scrive da parte sua il presidente ucraino su telegram. "Ci aspettiamo una valutazione positiva del progresso dell'Ucraina" nel rapporto della Commissione Ue sui progressi, previsto a ottobre, e "la conseguente decisione da parte degli Stati membri dell'Unione europea di aprire i negoziati di adesione entro la fine del 2023", ha aggiunto Zelensky.

Sull'incontro con Vucic, il leader ucraino ha scritto: "Buona conversazione. Sul rispetto della Carta delle Nazioni Unite e sull'inviolabilità dei confini oltre che sul futuro dei nostri popoli in una casa comune europea e sullo sviluppo delle relazioni (bilaterali), che è nel nostro reciproco interesse".

Ieri Zelensky ha visto il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, dal quale ha riscosso, fra l'altro, l'assicurazione che la Grecia parteciperà all'addestramento dei piloti sull'uso degli F-16. E anche il premier bulgaro, Nikolai Denkov, con cui - scrive Zelensky - "abbiamo discusso di ulteriore cooperazione, della sicurezza del Mar Nero e di rendere sicuri corridoi alternativi per i cereali".



