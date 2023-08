Xi, Cina ha forte capacità di recupero e grande potenziale

Il presidente Xi Jinping ha affermato che l'economia cinese ha "una forte capacità di recupero, un grande potenziale ed è piena di vigore", mentre "i fondamenti della solida crescita economica a lungo termine non cambieranno". Sono i primi commenti di Xi sull'economia scossa di recente dalle turbolenze immobiliari e finanziarie e dai timori sulla tenuta della crescita, contenuti - secondo i media statali di Pechino - in un discorso letto dal ministro del Commercio cinese Wang Wentao al Brics Business Forum 2023 di Johannesburg, in Sudafrica.



