Usa, ok a vaccino per donne incinte contro bronchiolite neonati

Le autorità sanitarie statunitensi hanno autorizzato per la prima volta un vaccino destinato a proteggere i neonati dalla bronchiolite, che verrà somministrato a questo scopo alle donne incinte. Il vaccino, prodotto dal colosso farmaceutico Pfizer e commercializzato con il nome Abrysvo, prende di mira il virus respiratorio sinciziale (RSV), che colpisce in particolare i bambini piccoli.

Il vaccino è autorizzato dalla Food and Drug Administration per le donne incinte tra le 32 e le 36 settimane e sarà inoculato con una singola iniezione intramuscolo. I bambini saranno protetti durante i primi sei mesi di vita. Questo stesso vaccino era già stato approvato lo scorso maggio negli Stati Uniti per le persone dai 60 anni in su.

A luglio è stato anche approvato dall'Agenzia europea per il farmaco - sia per i neonati che per gli anziani - ma la Commissione europea deve ora decidere in merito alla sua autorizzazione all'immissione in commercio all'interno dell'Unione europea.



