Sanchez, gesto Rubiales inaccettabile, scuse insufficienti

"Quello che abbiamo visto a Sydney è stato un gesto inaccettabile. Penso che le scuse che ha dato Rubiales non siano sufficienti, non siano adeguate e che quindi debba continuare ad attivarsi per chiarire quello che abbiamo visto tutti". Lo afferma il premier Pedro Sanchez tornando sulla bufera che ha coinvolto il presidente della Federcalcio spagnola.

Già in mattinata, durante l'incontro tra le campionesse del mondo e Pedro Sanchez alla Moncloa, s'era percepito una certa freddezza tra il premier e il Presidente della Federcalcio.

Diversi cronisti avevano notato che all'arrivo di Luis Rubiales, Pedro Sanchez gli ha stretto la mano in modo decisamente gelido e distaccato. Con tutt'altro atteggiamento, caldo sorridente e affettuoso, sempre Sanchez aveva accolto le ragazze campionesse del mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA