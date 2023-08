Pyongyang, da manovre al Sud rischi 'guerra termonucleare'

L'agenzia di stampa statale della Corea del Nord Kcna ha avvertito oggi che le esercitazioni militari congiunte di Corea del Sud e Stati Uniti potrebbero innescare una "guerra termonucleare". La Kcna, riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap, ha condannato le esercitazioni militari Ulchi Freedom Shield, un'importante esercitazione congiunta tra Seul e Washington, iniziata oggi, sostenendo che ha "un carattere aggressivo". "Una guerra termonucleare su larga scala senza precedenti si sta avvicinando alla penisola coreana in ogni momento come realtà", ha affermato il Kcna in un rapporto in lingua inglese.



