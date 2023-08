Putin, 'abbandono del dollaro per i Brics è irreversibile'

Il processo di abbandono del dollaro sta diventando irreversibile per tutti i Paesi Brics. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in videoconferenza al vertice dei Brics, secondo quanto riportato da Tass.

"Un processo equilibrato e irreversibile di de-dollarizzazione dei nostri legami economici sta prendendo piede, con sforzi intrapresi per sviluppare meccanismi efficienti di accordi reciproci, nonché di controllo monetario e finanziario. Di conseguenza, la quota del dollaro nelle esportazioni e importazioni delle transazioni all'interno dei Brics sta diminuendo poiché l'anno scorso ammontava solo al 28,7%", ha detto.



