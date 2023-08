Palestinese ucciso da Israele in scontri in Cisgiordania

Un palestinese di 17 anni è stato ucciso "dai proiettili dell'occupazione" durante scontri con l'esercito israeliano all'alba nella cittadina di Zababdeh a sud di Jenin, in Cisgiordania. Lo hanno fatto sapere - riferite dell'agenzia Wafa - fonti mediche locali che hanno identificato l'ucciso in Othman Atef Abu Kharj, "morto per le ferite riportate durante gli scontri scoppiati dopo l'assalto alla cittadina" da parte dell'esercito israeliano. Secondo la Wafa "le forze di occupazione hanno arrestato anche un altro giovane, Yazan Malik Al-Sharqawi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA