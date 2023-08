Economisti Ocse, con salari minimi non c'è spirale prezzi

"I salari minimi si sono rivelati in media nei paesi Ocse uno strumento politico utile per proteggere i lavoratori più vulnerabili dall'aumento dei prezzi. Gli aggiustamenti dei salari minimi nominali hanno contribuito a contenere l'impatto dell'inflazione sul potere d'acquisto dei lavoratori a bassa retribuzione". Lo affermano gli economisti Ocse Sandrine Cazes e Andrea Garnero, in uno studio pubblicato dal Centro per la ricerca sulla politica economica (Cepr). "La nostra analisi mostra che il rischio di alimentare ulteriormente l'inflazione aumentando i salari minimi è limitato", concludono.



