Cinque bambini salvati dalla cabinovia in Pakistan

Sarebbe salito a cinque il numero dei bambini salvati dalla cabinovia pakistana sospesa da oltre 12 ore a più di 300 metri da terra. Lo riporta il media pakistano Dawn, insieme ad altri media come Sky News.

A differenza dei primi due salvati da soccorsi in elicottero, gli ultimi tre bambini sono stati portati in salvo attraverso delle operazioni da terra, probabilmente grazie all'intervento di soccorritori che si sono serviti di una zipline aiutati anche dalla popolazione locale.

Attualmente rimarrebbero sulla cabinovia altri due bambini e un insegnante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA