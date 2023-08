Cina e Sudafrica, negoziati per risolvere la crisi ucraina

Cina e Sudafrica sostengono dialogo e negoziati per risolvere la crisi ucraina ("l'unica opzione praticabile") e continueranno "a promuovere i colloqui per la pace e a svolgere un ruolo costruttivo nella soluzione politica della questione". Lo si legge nella dichiarazione rilasciata dopo i colloqui di Pretoria tra il presidente Xi Jinping e l'omologo Cyril Ramaphosa.

"Inoltre, la Cina ha accolto con favore la recente missione di pace africana tra Ucraina e Russia" di giugno, secondo i media statali cinesi. La delegazione ha presentato un piano di pace in 10 punti che chiede la fine del conflitto con negoziati e mezzi diplomatici.



