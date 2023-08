Tennis, Djokovic batte Alcaraz e vince torneo di Cincinnati

Novak Djokovic ha vinto l'ATP Cincinnati Masters battendo Carlos Alcaraz per 5-7, 7-6 (9/7), 7-6 (7-4).

Il 23 volte campione del Grande Slam ha avuto bisogno di tre ore e 49 minuti sotto un sole implacabile per vendicare la sconfitta subita proprio dallo spagnolo nella finale di Wimbledon del mese scorso. Djokovic è stato visitato da un medico all'inizio del secondo set, ma poi è rientrato in campo.

Con la vittoria odierna arrivano a tre i titoli conquistati a Cincinnati dal fuoriclasse serbo.



