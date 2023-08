Ministro danese,Kiev può usare F-16 solo sul suo territorio

"L'Ucraina potrà far volare gli aerei da combattimento F-16, destinati ad essere consegnati all'Ucraina da Danimarca e Paesi Bassi, solo sul proprio territorio": lo ha puntualizzato lunedì il ministro della Difesa danese, Jakob Ellemann-Jensen, riferisce la Reuters sul suo sito.

"Doniamo armi a condizione che vengano utilizzate per cacciare il nemico dal territorio dell'Ucraina. E non oltre", ha detto Ellemann-Jensen. "Queste sono le condizioni, che si tratti di carri armati, aerei da combattimento o qualcos'altro", ha detto.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha fatto una rapida visita in Svezia, Paesi Bassi e Danimarca questo fine settimana. Il 20 agosto, Paesi Bassi e Danimarca hanno annunciato la loro decisione di inviare all'Ucraina un certo numero di aerei da combattimento F-16. I piloti e gli specialisti della manutenzione ucraini sono stati già addestrati. La Danimarca prevede di consegnare i primi F-16 all'Ucraina verso la fine dell'anno, di una donazione di 19 jet in totale. I Paesi Bassi hanno a disposizione 42 F-16, ma devono ancora decidere se saranno consegnati tutti all'Ucraina.



