Infortunio al ginocchio per Venus Williams, forfait a Cleveland

La sette volte campionessa del Grande Slam Venus Williams non parteciperà al torneo WTA in programma la prossima settimana a Cleveland a causa di un infortunio al ginocchio. Lo ha annunciato la tennista in un video sui social.

La 43enne americana, ex numero uno al mondo, ha detto che "essere in campo in questo momento mi è semplicemente impossibile. È un vero peccato". Venus ha anche detto che spera di poter giocare il prossimo anno a Cleveland, segno che al momento non avrebbe intenzione di ritirarsi dall'attività agonistica.



