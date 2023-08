Incassi cinema, Barbie ancora regina sfiora i 30 milioni

L'onda rosa e femminista di Barbie continua a dilagare nei botteghini di tutto il mondo sbriciolando record e in quello italiano è ancora saldamente in testa dopo 5 settimane a un passo dai 30 milioni di incassi totali. Il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling in questo week end ha incassato infatti altri 876 mila euro (-31%) con una media di 2.722 euro su 322 schermi.

Al secondo posto, con 529mila euro in 4 giorni, esordisce il cinecomic in salsa latina, Blue Beetle, di Angel Manuel Soto con Xolo Mariduena, Bruna Marquezine e Susan Sarandon, nel ruolo di cattiva. La media è di 2.043 euro in 259 sale.

Scivola di una posizione Shark 2 - L'abisso, il sequel con Jason Statham, che mette via altri 449mila euro (la media è di 1.783 su 252 schermi) per un iuncasso complessivo di 4 milioni 660mila in 3 settimane.

Buon quarto posto per il film a episodi di e con il duo Edoardo Leo e Massimiliano Bruno I Peggiori giorni, in sala da Ferragosto, che schiera una pattuglia di beniamini del pubblico (da Anna Foglietta a Rocco Papaleo, da Ricky Memphis a Neri Marcorè) in un omaggio alla commedia all'italiana. L'incasso è di 227mila euro per un totale di 454mila in 7 giorni.



