Ferraris, 'l'obiettivo triplicare il fatturato internazionale'

L'obiettivo di Fs è "triplicare il suo fatturato internazionale passando nei dieci anni del piano industriale dai circa 1,8 miliardi di euro attuali a oltre 5".

Lo ha dichiarato al Financial Times l'ad di Fs Luigi Ferraris spiegando come il gruppo punti "anche al mercato internazionale e ad accrescere la propria presenza in Europa valorizzando le opportunità offerte dall'apertura e dalla liberalizzazione del mercato ferroviario europeo".

Tra le nuove rotte, come sottolineato nel focus del Financial Times, ci potrebbe essere anche la Bruxelles-Amsterdam.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA