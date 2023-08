Erdogan, inaccettabile il comportamento dell'Onu a Cipro

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito "inaccettabile" il comportamento delle forze di peacekeeping delle Nazioni Unite a Cipro, in riferimento al blocco dei lavori da parte turco cipriota, non autorizzati, per la costruzione di una strada in una zona cuscinetto nei pressi di Pyla/Pile. I Caschi blu avevano denunciato di essere stati aggrediti dai civili, con danni ai loro veicoli.

"Impedire ai turco ciprioti che vivono a Pile di raggiungere la propria patria non è né legale né umano", ha detto Erdogan, citato da Anadolu, condannando anche le "dichiarazioni infelici" da parte dell'Ue sulla questione.



