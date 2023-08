"La triste verità è che non ci sono grandi social network al momento. Noi potremmo fallire, come molti hanno previsto, ma proveremo fino alla fine". E' l'ammissione di Elon Musk su X, la ex Twitter. Il miliardario apre ancora una volta alla possibilità che l'app fallisca dopo che un problema tecnico ha fatto sì che le foto postate prima del dicembre 2014 venissero cancellate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA