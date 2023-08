Zelensky ispeziona F-16 che spera di avere dai Paesi Bassi

Zelensky ispeziona i caccia F-16 che spera di ricevere dai Paesi Bassi.

Il presidente ucraino si trova in una base dell'aeronautica militare olandese. Zelensky è arrivato nella base a Eindhoven, nel sud dei Paesi Bassi, due giorni dopo che gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'invio dei caccia americani F-16 a Kiev. Il suo volo è atterrato intorno a mezzogiorno, ha detto una portavoce del governo olandese, anche se i dettagli della consegna degli aerei in Ucraina non sono stati resi noti.





