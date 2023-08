Ucraina, Mosca: chiusi gli aeroporti Domodedovo e Vnukovo

Gli aeroporti moscoviti di Domodedovo e Vnukovo hanno sospeso arrivi e partenze. Lo rende noto l'agenzia Tass citando un rappresentante dei servizi del traffico aereo russo, senza spiegare i motivi del provvedimento.

Con la guerra in Ucraina, tali misure sono state prese negli ultimi tempi quando sulla capitale della Russia sono avvenuti attacchi da parte di droni.

"Vnukovo e Domodedovo sono temporaneamente chiusi per arrivi e partenze di aerei", ha detto la fonte della Tass. Secondo il servizio di tracciamento Flightradar i voli vengono dirottati per atterrare sull'altro scalo moscovita di Sheremetyevo o restano in attesa di ulteriori istruzioni sopra Ryazan, a sudest di Mosca.



