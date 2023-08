Russia e Cina rigettano conclusioni G20 Salute su Ucraina

La Russia e la Cina si sono opposte ai passaggi sull'Ucraina inseriti nelle conclusioni del G20 Salute. Al termine della due giorni di lavori nella città indiana di Gandhinagar, i ministri responsabili dei venti Paesi più industrializzati hanno approvato con consenso unanime un testo di nove pagine sulle priorità d'azione in ambito sanitario, ad accezione dei passaggi sull'aggressione russa in Ucraina, rigettati da Mosca e Pechino.

La Russia, si legge in una nota a pié di pagina inserita appositamente nel documento, "ha respinto l'inclusione del paragrafo 22 geopolitico" sulla condanna dell'aggressione di Mosca contro l'Ucraina, ritenendolo "non conforme al mandato del G20". La Cina ha invece affermato che "il G20 non è la piattaforma giusta per affrontare i problemi di sicurezza e si è opposta all'inclusione del contenuto relativo alla geopolitica".

I rimandi alla guerra in Ucraina riprendono quanto formulato e concordato dai leader del G20 a Bali nel novembre dello scorso anno.



