Ripartono le cause per abusi contro 2 società di Michael Jackson

Due uomini che hanno accusato Michael Jackson di aver abusato sessualmente di loro da bambini possono riprendere le loro azioni legali contro le società di proprietà del cantante morto nel 2009, ha stabilito una corte d'appello della California. Lo riporta il New York Times.

Il 40enne Wade Robson e il 45enne James Safechuck hanno affermato che Jackson ha abusato di loro per anni e che i dipendenti delle società Mjj Productions e Mjj Ventures erano complici agendo come suoi "collaboratori, facilitatori e alter ego" per gli abusi. Le cause affermano che i dipendenti delle aziende avevano un "dovere di diligenza" nei confronti dei ragazzi e non hanno preso provvedimenti per prevenire gli abusi.

Le storie di Robson e Safechuck sono state presentate nel documentario della Hbo del 2019 'Leaving Neverland', in cui i due uomini accusavano Jackson di averli molestati e di aver coltivato rapporti con le loro famiglie per aver accesso ai loro corpi.

Robson e Safechuck hanno intentato causa contro le società rispettivamente nel 2013 e nel 2014, ma entrambi i casi sono stati archiviati nel 2017 perché hanno superato i termini di prescrizione della California. Sono stati riaperti nel 2020 dopo che una nuova legge statale ha concesso ai querelanti nei casi di abusi sessuali su minori un periodo aggiuntivo per intentare causa. Nell'ottobre 2020 e nell'aprile 2021, le cause sono state nuovamente archiviate quando un giudice della Corte superiore della contea di Los Angeles ha stabilito che le due società e i loro dipendenti non erano legalmente obbligati a proteggere gli uomini da Jackson.

Ma venerdì la Corte d'appello del secondo distretto della California ha stabilito che "una società che facilita l'abuso sessuale di bambini da parte di uno dei suoi dipendenti non è esentata dal dovere affermativo di proteggere quei bambini semplicemente perché è di proprietà esclusiva dell'autore dell'abuso". I casi torneranno quindi ora al tribunale di primo grado.



