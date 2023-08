Niger: una delegazione dell'Ecowas arriva a Niamey

Una delegazione dell'Ecowas è giunta a Niamey per tentare una nuova mediazione con i militari golpisti che il mese scorso hanno deposto il presidente filo-occidentale Mohamed Bazoum: lo riferiscono fonti vicine all'ex-capo di Stato e alla stessa Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale che sta gestendo la crisi potenzialmente casus belli per una quindicina di Stati africani.

L'arrivo della delegazione era stato preannunciato ieri sera dall'Ecowas definendolo però solo "possibile" proprio mentre il blocco ha fissato un imprecisato "D-Day" per un attacco al Niger qualora non vi venga ristabilita la democrazia.



