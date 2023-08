Intelligence Gb, 'le forze di Kiev continuano ad avanzare a sud'

Le forze ucraine hanno continuato la loro avanzata nel sud lungo il corso del fiume Mokri Yaly, mettendo in sicurezza il villaggio di Urozhaine di fronte alla dura resistenza russa. E' quanto afferma l'ultimo rapporto dell'intelligence del ministero della Difesa britannico, scrive il Guardian.

"Nel nord, le forze russe hanno continuato a sondare gli attacchi nell'area di Kupiansk, ma non hanno ottenuto progressi significativi.

Dall'altra parte del fronte, entrambe le parti affrontano una sfida simile: tentare di sconfiggere forze ben trincerate pur disponendo di forze limitate disponibili per aprire nuovi assalti", si legge ancora nel rapporto.



