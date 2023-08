Ecowas fissa il 'D-Day' per l'attacco al Niger

I capi militari dell'Ecowas, il blocco di Paesi dell'Africa occidentale, hanno messo a punto i piani di un intervento nel Niger dei golpisti anti-occidentali e hanno anche fissato un imprecisato "giorno", una sorta di "D-Day", in cui attaccare se i dirigenti politici degli 11 Stati dell'organizzazione impartiranno l'ordine. Intanto, però, la via del dialogo con i generali che il 26 luglio hanno deposto il presidente Mohamed Bazoum non viene abbandonata e già per domani è "possibile" una missione diplomatica a Niamey.

Sono questi i risultati, e gli annunci, venuti in serata da Accra, la capitale del Ghana dove per due giorni si è riunito il Comitato dei capi di Stato maggiore della Difesa della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas).

L'incontro era volto a finalizzare i piani per il dispiegamento di una 'Standby Force' in Niger.



