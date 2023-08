Calcio: flop Usa donne, si dimette anche la dg Kate Markgraf

La direttrice generale della squadra di calcio femminile degli Stati Uniti, Kate Markgraf, si è dimessa dopo l'eliminazione ai Mondiali contro la Svezia negli ottavi di finale e l'addio del tecnico Vlatko Andonovski. Lo ha annunciato la federcalcio americana Ussf.

"È stato un incredibile onore lavorare con i giocatori, gli allenatori e lo staff per mantenerci al vertice del calcio femminile", ha detto la 46enne Markgraf in un comunicato diffuso dalla Ussf.

Da calciatrice la Markgraf ha giocato 201 volte per la selezione americana dal 1998 al 2010, riuscendo con le sue compagne a vincere i Mondiali del 1999 e le Olimpiadi nel 2004 e nel 2008.



