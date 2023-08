Ucraina: abbattuto un drone su Mosca, chiuso lo scalo di Vnukovo

La difesa aerea russa ha distrutto un drone in avvicinamento su Mosca, riferisce il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin citato dai media locali. Lo spazio aereo sopra l'aeroporto Vnukovo di Mosca è stato chiuso e poco dopo riaperto, secondo quanto riporta l'agenzia Tass citando i servizi del traffico aereo russo.

"Stanotte le difese missilistiche hanno abbattuto un drone che cercava di volare verso Mosca. Frammenti del velivolo senza pilota sono caduti nei locali dell'Expocenter senza causare danni significativi all'edificio", afferma Sobyanin aggiungendo che "secondo le prime informazioni non ci sono state vittime". I servizi di emergenza hanno riferito alla Tass che una sezione del muro esterno dell'edificio è crollata su un'area di circa 30 metri quadrati. "Lo spazio aereo è stato temporaneamente chiuso, gli arrivi e le partenze sono stati ritardati, alcuni voli sono stati dirottati su altri aeroporti", spiega un funzionario del traffico aereo russo in merito allo scalo di Vnukovo.



