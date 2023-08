Le grandi banche tagliano le stime di crescita della Cina

Le grandi banche d'affari continuano a tagliare le previsioni di crescita della Cina, alle prese con la crisi del settore immobiliare e con un'economia che fatica ad accelerare dopo la crisi pandemica, ritenendo poco probabile il conseguimento del target del 5% fissato per quest'anno dal governo di Pechino.

Nomura, riferisce l'agenzia Bloomberg, ha tagliato le stime di crescita dal 5,1% al 4,6% dopo i dati macro sotto le attese di luglio e la persistente "spirale al ribasso" dell'economia.

"Nei prossimi mesi la crescita subirà ulteriori pressioni mentre la domanda repressa post-pandemica per i viaggi fa il suo corso", afferma la banca giapponese, secondo cui è più probabile che Pechino manchi l'obiettivo di crescita al 5%.

Il taglio di Nomura segue quello di Morgan Stanley che mercoledì ha ridotto le sue stime di crescita per quest'anno dal 5 al 4,7% alla luce di un "più ripido rallentamento degli investimenti nell'ambito di un delevereging nel settore immobiliare e da parte dei veicoli di finanziamento dei governi locali, con effetti a catena sui consumi".

In precedenza erano state Jp Morgan e Barclays ha ridurre le proprie previsioni, rispettivamente, dal 5 al 4,8% e dal 4,9% al 4,5%, spinte dalle difficoltà in cui si dibatte il settore immobiliare e dai dati deludenti di luglio su consumi, esportazioni, credito e mercato immobiliare residenziale.





