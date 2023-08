Canada: esodo di massa a nord per i roghi, evacuata intera città

Scene di (ordinato) esodo di massa da Yellowknife, una dei centri piu' grandi dell'estremo e remoto nord canadese (20 mila abitanti) e capitale dei territori del nordovest del Paese, assediata da pericolosi incendi che stanno devastando la regione. Uno dei roghi si estende per 16 chilometri. Migliaia di persone sono in fuga verso sud lungo l'unica autostrada aperta, mentre sono stati organizzati anche voli cargo per chi non ha mezzi di trasporto. Il premier Justin Trudeau, dopo aver proclamato lo stato di emergenza, ha interrotto le sue vacanze. Si tratta dell'ultimo capitolo di una estate di incendi infernale in Canada, con nuvole di fumo che hanno raggiunto gli Usa e anche il nord Europa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA