Bce, 'riformare il Patto entro il 2023 o può esserci incertezza'

La Bce "sollecita i legislatori dell'Unione a raggiungere un accordo sulla riforma del quadro di governance economica non appena possibile e al più tardi entro la fine del 2023". "Sarebbe fondamentale per ancorare le aspettative per la sostenibilità del debito e la crescita sostenibile e inclusiva". Senza "un rapido accordo" e "una rapida istituzione di un quadro di bilancio credibile, trasparente e prevedibile, si potrebbe creare incertezza e ritardare indebitamente il necessario adeguamento fiscale e l'impeto per riforme e investimenti". Lo dichiara nel parere sulla riforma del Patto di Stabilità oggi in Gazzetta Ufficiale.





