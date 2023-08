Ag.Entrate, 'obiettivo 2,8 miliardi in più da lotta a evasione'

Un maggior impegno sul recupero di imposte evase che in tre anni, tra il 2022 e il 2025, dovrà portare nelle casse dello Stato 2,8 miliardi di entrate in più.

E' l'impegno contenuto nella Convenzione triennale tra il Mef e l'Agenzia delle Entrate che individua gli obiettivi qualitativi e quantitativi che dovrà raggiungere l'Agenzia delle entrate negli anni 2023, 2024 e 2025.

L'Agenzia delle Entrate nella convenzione conferma per quest'anno di puntare ad incassare 18,1 miliardi (1,3 in più del 2022), di salire a 19,3 miliardi nel 2024 (con un incremento di 400 milioni) e a 19,6 miliardi nel 2025 (altri 300 milioni in più).



