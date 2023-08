La socialista Francina Armengol è stata eletta nuova presidente del Congresso dei deputati spagnolo. Ex governatrice delle Isole Baleari, Armengol ha ottenuto 178 voti a favore su 350 totali. Per la sua elezione in prima votazione è stato decisivo il sostegno, tra gli altri, da parte dei sette deputati di Junts per Catalunya, il partito secessionista catalano di cui fa parte anche Carles Puigdemont.





