La Svezia aumenta allerta per minaccia terroristica

La polizia svedese ha innalzato il livello di allerta per "minaccia terroristica" per il Paese dall'attuale 3 a 4, un livello appena sotto quello massimo. Alle ore 13:00 la polizia terrà una conferenza stampa a Stoccolma fornendo maggiori dettagli.

"Bisogna aumentare il livello d'allerta ma non bisogna lasciarsi intimidire" dalle minacce terroristiche, aveva affermato ieri sera il ministro degli Esteri svedese, Tobias Billstrom, collegando i timori alle tensioni provocate dai roghi delle copie del Corano, che hanno portato ad un aumento della minaccia di attentati terroristici nel Paese e in Danimarca.





