La fiaba e' finita, marito Britney Spears vuole il divorzio

La fiaba e' finita: 14 mesi dopo il matrimonio di sogno nella tenuta di Thousand Oaks a Los Angeles, Britney Spears e il marito Sam Asghari sono arrivati al capolinea. E' stato lui, 29enne attore, modello e coach di fitness, a presentare in tribunale le carte per il divorzio poche ore dopo che media specializzati in gossip come Tmz e People avevano dato la notizia della separazione. Sam si e' limitato a citare "divergenze inconciliabili" per riacquistare la liberta'. Dietro la rottura, tuttavia, ci sarebbe stato un litigio "atomico" e accuse da parte di lui di un presunto tradimento di lei. Erano settimane, secondo Tmz, che il barometro dell'unione volgeva al brutto. Asghari "passava sempre meno tempo in casa anche perche' Britney alzava spesso le mani", hanno detto le fonti del sito di gossip che negli ultimi mesi non aveva perso occasione di raccontare i comportamenti erratici della cantante. A conferma della rottura, la principessa del pop e' stata fotografata al volante senza la fede al dito: bizzarro il suo ultimo post su Instagram in cui, incurante della bufera di indiscrezioni sul suo conto, annuncia l'intenzione di comprarsi un cavallo. C'e' un accordo prematrimoniale apparentemente blindato a difesa di un patrimonio valutato a 60 milioni di dollari, ma Sam, secondo la rubrica Page Six del New York Post, starebbe cercando di scardinarlo con la minaccia di rivelare particolari "estremanente imbarazzanti" se la cifra che gli spetterebbe non sarà rinegoziata.

Britney a sua volta non è rimasta con le mani in mano e ha assoldato i servizi di Laura Wasser, l'avvocatessa di Los Angeles specializzata in divorzi di vip che annovera tra i suoi clienti Kim Kardashian, Kevin Costner e Johnny Depp e che l'ha assistita durante la causa contro il secondo marito, Kevin Federline. E' dal 2016, quando si erano conosciuti sul set del video "Slumber Party", che Britney e Sam erano praticamente inseparabili nonostante la differenza di età, lui 29 anni e lei 41 il prossimo dicembre.



