India: 72 morti per le frane provocate dal maltempo

E' salito a 72 il bilancio dei morti provocati dalle frane che hanno colpito lo Stato indiano di Himachal Pradesh in seguito alle piogge incessanti degli ultimi giorni: lo riporta il Times of India, che cita funzionari locali.

Il corpo della 72ma vittima - un professore universitario - è stato recuperato dal tempio di Shiv Bawadi, a Shimla, che è stato spazzato via dalle acque lunedì scorso. Finora sono stati recuperati 14 corpi e si sospetta che altri sette o otto siano ancora sepolti sotto le macerie.



