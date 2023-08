Bimbo muore alle terme in Sabina, risucchiato dallo scarico

Un bambino è morto alle Terme di Cretone, tra Palombara Sabina e Passo Corese in provincia di Roma. Il piccolo, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, sarebbe stato risucchiato dallo scarico delle terme. Il corpo non è ancora stato recuperato e sul posto sono presenti diverse squadre di soccorso.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire al momento, il bimbo avrebbe 8 anni e sarebbe caduto in una delle vasche termali proprio mentre era in corso l'attività di pulizia e svuotamento. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Monterotondo.



