Pil dell'eurozona +0,3% nel secondo trimestre, Italia -0,3%

Il prodotto interno lordo dell'eurozona è cresciuto dello 0,3% nel secondo trimestre, dopo il valore invariato del primo trimestre. E' quanto emerge dalla stima flash di Eurostat. In Italia il Pil risulta in calo dello 0,3% dopo il rialzo dello 0,6% del primo trimestre.

Tra gli altri grandi Stati dell'area euro, invariato il Pil tedesco, dopo il calo dello 0,1% nel primo trimestre.

La stima flash sull'occupazione, poi, vede una risulta dello 0,2% nell'eurozona, dopo la crescita dello 0,5% (non sono indicati i dati dei singoli Paesi).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA