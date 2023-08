Zelensky visita le truppe nella regione di Donetsk

"Oggi stiamo lavorando nella regione di Donetsk. Ho fatto visita alla 22a brigata meccanizzata separata, che svolge missioni di combattimento come parte del gruppo tattico Adam del gruppo operativo e tattico Soledar". Lo ha affermato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferendo di una sua visita alle truppe nella regione orientale ucraina. "Abbiamo discusso con il comandante della brigata i problemi affrontati dai combattenti e le proposte per la loro soluzione. Ogni giorno ricevo informazioni generali" ma "ho voluto visitare singolarmente tutte le brigate per capire i problemi di ognuna di esse", ha detto.



