Rupert Murdoch in vacanza con la sua nuova fiamma

Una nuova fiamma per Rupert Murdoch.

Il tycoon è stato avvistato in vacanza su un yacht nel Mediterraneo, vicino alle coste di Corfu, con la biologa Elena Zhukova, la mamma dell'ex moglie di Roman Abramovich. Fra i due sembra esserci l'inizio di un legame amoroso. Murdoch potrebbe "essersi di nuovo innamorato", riferiscono alcune fonti descrivendo il tycoon 92enne in splendida forma, con l'energia di una persona con la metà dei suoi anni".

Murdoch e Zhukova, biologa molecolare esperta in diabete, si sono incontrati tramite Wendy Deng, la terza moglie miliardario di Fox, e Dasha Zhukova, l'ex moglie di Abramovich e grande amica di Wendu. Il rumors di una possibile nuova donna nella vita di Murdoch arriva a pochi mesi dall'annullamento shock del fidanzamento con Anne Leslie Smith, con la quale Murdoch avrebbe dovuto convolare a nozze proprio in questi mesi.

I due si erano ufficialmente fidanzanti in marzo, il giorno di San Patrizio. Ma il sogno è durato poco: nonostante la convivenza, Murdoch e Leslie Smith hanno deciso di prendere strade diverse. Secondo fonti vicine alla vedova del cantante country Chester Smith, la rottura è legata alla riservatezza di Leslie Smith e al suo non amare essere costantemente sotto i riflettori. "Ne hanno parlato e si sono detti d'accordo che era meglio prendere strade separate", affermano alcune fonti. Altre indiscrezioni riferiscono invece di una profonda irritazione di Murdoch per l'eccessiva schiettezza dell'ex compagna sulle sue opinioni e posizioni evangeliche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA